150萬劑BNT疫苗最快5月抵台 企業可「以篩代隔」召回接觸者上班

國內今 (22) 日新增 3766 例 COVID-19 本土個案，以新北市 1325 例最多，疫情指揮中心表示，我國與輝瑞 BNT 可望洽簽新疫苗採購合約，約 150 萬劑，包括 5 至 11 歲的兒童劑型疫苗，首批最快 5 月到貨；此外，為維持社會機能正常運作，機關及事業單位經衛生單位同意後，可召回匡列為接觸者的重要人力，但須每 2 天快篩 1 次。

本土疫情持續延燒，預估本月底單日確診人數恐突破萬人，指揮中心持續與輝瑞 BNT 協商疫苗採購，若順利簽約，最快將在 5 月到貨，其中包含 5 歲至 11 歲的兒童劑型疫苗，總共 150 萬劑。

指揮官陳時中指出，國內 6 至 11 歲兒童約有 120 萬人，依據國外經驗，歐洲接種率約 18%、美國約 28%，台灣若能打到 50% 已經算相當大量，加上兩劑之間還要相隔 12 周，不可能一次買太多疫苗，會請藥廠儘快補齊相關資料，由食藥署審查輝瑞 BNT 兒童疫苗的 EUA。

此外，為降低疫情對國內醫療量能的衝擊，台灣日前與輝瑞大藥廠簽訂 70 萬人份口服藥物 Paxlovid 採購合約，近期已有超過 18 萬人份藥物送達台灣，預計第二季內完成交貨。

由於居家隔離人數越來越多，長久以往將影響社會運作，指揮中心宣布，若是維持社會機能正常運作的機關或事業單位的員工，必須訂定人力備援計畫，如果人力仍無法讓機構運作，與確診者接觸的員工將可提前返回工作崗位，但每 2 天快篩 1 次，至接觸最後一名確診者後 10 天為止。陳時中舉例，像是台電、中油等都是維持社會運作的必要單位。

指揮中心為防範疾病於醫療機構傳播、保全醫療量能，即日起，台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣之醫院，除例外情形外，暫停探病。其餘縣市醫院探病時段為每日固定 1 時段，每名住院病人每次至多 2 名訪客為原則，且探病者應出具探視當日採檢的抗原快篩 (含家用快篩) 自費篩檢陰性證明。