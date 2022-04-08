新冠輕症居家照護管理指引出爐 須小於65歲、無懷孕或洗腎

國內今 (8) 日新增 384 例 COVID-19 本土個案，不過，因這波 Omicron 確診者多為無症狀或輕症，為持續推動「新台灣模式」，疫情指揮中心訂定確診個案居家照護管理指引，符合小於 65 歲、無懷孕或洗腎的輕症個案可在家照護，有條件與未確診者同住。

中央力推新台灣模式，以「正常生活、積極防疫、穩健開放」為目標，指揮官陳時中今天公布居家照護管理指引，確診者健康條件須符合年齡小於 65 歲的無症狀或輕症，且無懷孕或洗腎；同住未確診者也要小於 65 歲，且無懷孕或洗腎。除因必要之照護或被照護需求，確診者不得與 65 歲以上、懷孕或洗腎的未確診者同戶隔離。

指揮中心說明，如為本土個案，須符合 1 人 1 室 (單獨房間含衛浴) 為原則，同為確診者可多人 1 室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行 7 天自主健康管理。

至於同住的未確診者，須於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過 4 人。隔離至同戶最後確診個案的確診日後 10 天，隔離期間原則第 5、10 天 (如有新增確診則改為每 3 天) 進行家用快篩。解隔後進行 7 天加強版自主健康管理，期間第 3、7 天進行家用快篩。

符合居家照護條件的個案，由地方政府開立電子化嚴重特殊傳染性肺炎指定處所隔離通知書，通知個案在家隔離，並以電子圍籬進行管制，輔以雙向簡訊進行追蹤關懷。

此外，地方政府將整合各單位成立 COVID-19 個案關懷服務中心，進行評估關懷及發送快篩試劑，必要時提供血氧機或安排遠距醫療、後送就醫等事宜。