〈熱門股〉華新擴大布局鎳礦 股價創27年新高

電線電纜廠華新 (1605-TW) 宣布，攜手青山集團進軍印尼，跨足全球最大鎳礦開發，並透過冰鎳布局，進一步擴大電動車、儲能領域，加上第一季營收報捷，吸引外資連 4 日買超，周五一度攻至 39.2 元，終場收在 38.75 元，創 27 年來新高，周漲 33.6%。

華新看好綠能趨勢，投資電池用鎳、儲能設備等，分別向青山集團旗下的 Ever RisingLimited 及 Berg Holding Limited，取得印尼 PT. Sunny Metal Industry(旭日公司)50.1% 股權，交易金額為 2 億美元，在印尼緯達貝青山工業園區投資冰鎳廠及發電廠。

旭日公司正建設 4 條冰鎳 / RKEF(迴轉窯電爐) 產線，及 1 座每小時發電量 38 萬 KWH 的自有電廠，建廠工程預計今年底完工、自有電廠則預計 2023 年第二季完工。

華新表示，峻工前，預計依持股比例再提供工程款約 1.8 億美元，旭日公司於 2023 年全產全銷，每年將可生產純鎳金屬 5.5 萬噸，為公司布局新能源產業重要一步。

此外，為掌握不銹鋼生產原物料穩定供應，2019 年底成立的印尼華新鎳業公

司，與青山集團在印尼 PT. Indonesia Morowali Industrial Park 園區合作興建鎳生鐵廠及發電廠，以發展不銹鋼上游原料鎳生鐵，目前 4 條產線去年下半年陸續投產、量產，並挹注獲利。

華新指出，此次取得過半旭日公司股權，投入冰鎳產線及電廠建置，未來整體鎳產量預計增加 70% 至 6.8 萬噸，供應不銹鋼、EV 電動車與儲能設備等製造廠商所需。

華新 3 月營收衝破 160 億元，創下同期新高，月增 23.1%、年增 40.41%；累計第一季營收 425.66 億元，登上近 4 年同期新高，季減 8.3%、年增 47.52%，法人看好，4 月不銹鋼盤價大漲，第二季營運可期。