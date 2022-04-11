不畏妖鎳之亂 華新3月營收衝至160億元 創同期高

鎳價 3 月出現大幅波動，儘管華新 (1605-TW) 一度暫緩接單，不過 3 月營收仍衝至 160.38 億元，創同期新高，月增 23.1%、年增 40.41%；第一季營收 425.66 億元，則登近 4 年同期高，季減 8.3%、年增 47.52%。

華新董事會今日決議，為增加冰鎳及鎳生鐵產能投資，擬以每股 3992 元美元，取得印尼 PT. Sunny Metal Industry 共 50.1% 股權，總交易金額 2 億美元。

LME 鎳價上月上演「妖鎳」之亂，LME 停止鎳價多個交易日，華新也跟進 LME 現貨封盤不報價、暫緩接單，直到鎳金屬回歸理性、穩定價位後，才會恢復供給。

華新考量鎳價扣除異常波動，漲幅與歐洲鋼廠相當，加上原物料價格仍受大環境影響，不鏽鋼價格漲勢延續，4 月盤價全面調漲，其中，304 系列外銷每公噸漲 600 元美元、內銷則上漲新台幣 1.7 萬元。

另一電線電纜廠大亞 (1609-TW) 也公告營收 3 月營收 26.47 億元，登 9 個月高點，月增 47%、年增 9.84%；第一季營收 67.43 億元，創同期新高，季減 8.7%、年增 10.88%。

大亞除了電線電纜業務外，近年跨入綠能產業，看準調頻輔助服務 (AFC) 與儲能趨勢，除了在自有台南廠區建置儲能系統外，也與多家企業洽談設置儲能，預計未來每年平均可增加 20MW，2025 年上看 100MW。