【袁志峰專欄】回調是買入優質股機會

今日推介 - 龍源電力 (916), 上日收市 $15.74

1) 股市前景

上周五港股表現分化，三大指數變動不大，成交低迷，南向資金轉為淨買入，港交所 (388) 急升近 4% 是正面訊號。上証指數止跌，北向資金淨買入額顯著增加反映 A 股調整已接近底部。上周五美股深度調整可能會打擊投資者信心，短線而言，港股易跌難升，但 3 大股指再次跌穿 3 月低位機會不大，假若恒指跌穿 20000 點，建議買入估值吸引的優質股。

今天推介是龍源電力 (916) — 國內領先的風電營運商，在 “碳中和” 政策下，未來 5 年增長加快是大概率事件。2021 年度收入及盈利達 372.0 億元 (人民幣. 下同) 及 61.6 億元，同比增長 30% 及 30%，每股盈利為 0.766 元。市場預測 2022 年度盈利增長 19%，現價對應 2022 年市盈率 14.4 倍，估值合理，建議買入，目標價 18.0 元，止損價 15.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 421 點，早盤輾轉上揚，午後橫行整理，最多曾倒升 27 點，收報 20639 點，跌 43 點或 0.2%。成交額按日減 10% 至 1086 億元，3 月份日均成交額 1747 億元。港股通南向資金轉淨買入約 33 億元 ，美團 (3690)、騰訊 (700) 及安踏體育 (2020) 錄得 9.7、6.7 及 2.4 億元淨買入，小米 (1810)、建設銀行 (939) 及工商銀行 (1398) 錄得 1.4、1.4 及 0.7 億元淨賣出。4 月以來累積淨買入 79 億元，3 月淨買入 489 億元。全周計，恒指跌 4.1%。

藍籌股 29 升 36 跌 1 持平。港交所 (388) 及安踏體育 (2020) 升逾 3%，為升幅最大藍籌。海底撈 (6862)、美團 (3690)、申洲國際 (2313)、招商銀行 (3968) 及舜宇光學 (2382) 升逾 2%。李寧 (2331)、瑞聲科技 (2018)、中國海外發展 (688)、華潤置地 (1109) 及碧桂園 (2007) 升逾 1%。銀河娛樂 (27) 及騰訊 (700) 跌逾 3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。金沙中國 (1928)、中國平安 (2318)、友邦保險 (1299)、匯豐 (5)、中銀香港 (2388) 及創科實業 (669) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.3%，收報 4001 點，成份股 15 升 15 跌。大型科技股漲跌不一，美團 (3690) 升逾 2%，騰訊 (700) 及百度 (9888) 跌逾 2%。金蝶國際 (268) 及海爾智家 (6690) 升 3%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 及金山軟件 (3888) 升 2%。小鵬汽車 (9868)、理想汽車 (2015) 及萬國數據 (9698) 跌 3%-4%，為跌幅最大成份股。商湯 (20) 及嗶哩嗶哩 (9626) 跌逾 2%。全周計，恒生科指跌 7.4%。

板塊方面，電動車、濠賭及本地銀行股下跌。體育用品、火電、家電、電訊設備、煤炭、生物科技及風電股上升，漲幅居前。華潤電力 (836)、華能國際 (902) 及中國電力 (2380) 升 3%-6%。國美零售 (493) 及創維集團 (751) 升 5% 及 3%。中興通訊 (763) 升逾 4%。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 3% 及 2%。金斯瑞生物 (1458)、信達生物 (1801) 及藥明康德 (2359) 升 2%-3%。金風科技 (2018)、大唐新能源 (1798) 及新天綠色能源 (956) 升 2%。

周五上証指數低開 0.7%，早盤反覆上落，最多曾跌 1.0%，午後做好，最多曾升 0.8%，尾市回軟，收報 3086.92 點，升 0.2%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數跌 1.6%。滬深兩市總成交約 7500 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 1100 億元。滬深股通北向資金淨買入約 68 億元，4 月以來累積淨買入 12 億元，3 月淨賣出 451 億元。全周計，上証指數跌 3.9%，深証成指跌 5.1%。

3) 個股訊息

招商銀行 (3968) 公布，截至 3 月底止首季的股東應佔利潤 360.22 億元 (人民幣．下同)，按年增長 12.5%。營業淨收入 919.99 億元，按年升 8.4%。(信報)

新華保險 (1336) 預期，今年首季盈利 12.61 億至 18.92 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年減少 70% 至 80%。業績預計下降，主要是在去年同期淨利潤高基數的情況下，期內受資本市場低迷的影響，投資收益減少，導致淨利潤按年變動較大。(信報)

長城汽車 (2333) 公布，按中國會計準則，首季盈利 16.34 億元 (人民幣．下同)，按年微跌 0.3%。營業總收入 336.19 億元，按年升 8.0%。(信報)

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