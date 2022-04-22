〈陸港盤後〉北京要機構投資人多買股 滬指走高

中國 A 股周五（22 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.23%，原因是北京要機構投資人多買股，且證監會宣示要促進市場平穩運行。

滬指周五早盤衝高回落，午後再度拉升，一度漲近 1%，收復 3,100 點關卡，但隨後漲幅快速收斂，終場漲 0.23% 至 3,086.92 點。深成指跌 0.29% 至 11,051.7 點，創業板指跌 0.69% 至 2,296.6 點。

兩市成交額合計人民幣 7,533 億元，北向資金淨買入 67.65 億元。

本周滬指大跌 3.87%，深成指重挫 5.12%，創業板指驟跌 6.66%，均為連續第三周周線收黑。

紡織服裝類股走高，電力、石油、家居、港口、銀行、燃氣、保險等族群均上揚。

香港恒生指數收盤跌 0.2%，恒生科技指數漲 0.28%。

知乎掛牌首日股價暴跌 23%，原因是被美國證管會（SEC）列入「預摘牌名單」。

證監會周四召開機構投資人座談會，並表示在國內經濟轉型升級、金融市場改革發展加速的新環境下，各家機構應把提高投資管理能力列為核心競爭力，特別是權益投資能力，應積極拓展參與資本市場的廣度和深度，應在四方面發力——增強投資能力、推進落實長周期考核、發揮專業投資人功能、提高權益投資比率。

業界人士說，此舉有利於提振市場參與主體信心，維護市場穩定，有望引導更多中長期資金入市。

證監會周五更進一步宣示，「要及時回應市場關切，引導市場預期，激發市場活力、潛力，進一步提升市場韌性，促進資本市場平穩健康運行」。

招商證券策略研究首席分析師張夏周五說，現在就是市場底部，並直言「就算打臉，也會站直」，他並強調，股票之道，在於人棄我取，「你們喜歡的、愛的、因為貴漲多了錯過的標的，都跌到了十幾、二十倍，夢寐以求的價格擺在了眼前」。

他認為，目前 A 股已開始逐漸發出見底信號，從信用周期角度來看，現在應該三年半周期上行周期的起點。

財信證券則說，在存量資金博弈下，預料五一勞動連假前，市場將進入混沌期，可能加快熱點切換腳步，缺乏明確上漲主線。整體而言，目前 A 股市場尚處於震盪磨底階段，建議投資人謹慎。