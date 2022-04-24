中國封控措施反覆 組裝廠Q2出貨狀況不妙

新冠疫情再度打亂全球供應鏈步調，自 3 月底以來中國因應清零、無「疫」目標，包含上海、蘇州、昆山等多省分均實施嚴格封控措施，雖然近期逐步開放局部復工復產，但運輸仍無法完全補上，對下游組裝廠更是頭痛，除了人員防疫管控外，「只要缺一個零組件就無法出貨」，4 月甚至第二季達到既定出貨目標有難度。

雖然今年筆電市場雜音不斷，但觀察首季五大組裝代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW) 等出貨仍淡季不淡，且廠商認為，在遞延訂單、新品挹注下，客戶普遍對第二季訂單展望都優於首季，意即出貨將優於第一季水準。

而從月份觀察，由於今年 3 月有明顯季底拉貨效應，業者本就預期 4 月出貨將呈現月減，但自 3 月底以來包含上海、蘇州、昆山等地實施封控措施，起初廠商多可調度庫存支應，但隨著管制措施反覆、影響時間拉長，對各項零組件進貨、產品出貨都造成巨大影響。

上海、蘇州月中陸續釋出復工白名單，不少上市櫃公司也公告中國廠區復工消息，無奈昆山市政府 21 日晚間將管制措施再延七天至 27 日，不少在當地設有據點的代工廠、PCB、網通、電池模組等廠商只能配合持續停工。

對組裝廠而言，由於產品零組件多分屬於上百家供應商供應，縱使本身工廠復工，但「只要缺少一個零組件」、「一家關鍵零組件供應商仍處於停工」，就面臨無法出貨的窘境，雖然廠商多有備庫存，但影響時間拉長下，難保長短料惡化狀況再度重演。

對於 4 月營運，組裝代工廠業者坦言，出貨一定會受此波封控影響，但具體影響程度尚無法評估、預測，現階段除向當地政府申請自身工廠有條件復工外，每天也都正密切關注供應鏈狀態，力求將營運影響降到最低。