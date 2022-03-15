阿根廷暫停黃豆商品出口 全球行情恐進一步上揚

阿根廷農業部日前宣布，暫停黃豆粉和黃豆油出口的必要手續，目前還無法得知何時恢復。該國食用油業界團體憂心出口稅將再度調升，另外俄烏戰火導致黃豆相關產品的國際價格上揚，未來漲勢恐怕會更為嚴重。

據《日本經濟新聞》周二 (15 日) 報導，阿根廷農業部已於 3 月 13 日暫停黃豆粉和黃豆油的出口登記，尚未宣布何時重啟。

阿根廷為了振興經濟，曾經在 2020 年 10 月臨時調降黃豆等部分商品的出口稅，當時黃豆的出口稅率一度從 33% 調降至 30%，之後逐步調升至 33%。另外黃豆粉和黃豆油的出口稅率也一度從 33% 調降至 27%，後來已逐步調升至 31%。

阿根廷的食用油業界團體，針對阿根廷政府的該項作法發出聲明，認為「違反阿根廷的出口利益」，並提到當局停止出口登記手續，目的是為了將黃豆粉和黃豆油的出口稅率再度上調至 33%。有關出口稅的相關問題，阿根廷政府隻字未提。

俄羅斯侵略烏克蘭，造成黃豆相關產品的國際行情不斷上揚。根據美國農業部說法，預料 2021 至 2022 年度的全球整體出口當中，阿根廷的黃豆粉出口占比達 41%、黃豆油出口占比更高達 48%。如果未來阿根廷調升出口稅，國際行情恐將面臨更為沉重的上揚壓力。