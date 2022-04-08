〈商品報價〉巴西下調產量預估 黃豆期貨收漲1.5%

芝加哥三大農產品期貨周四 (7 日) 漲跌不一，黃豆受益於巴西下調產量預估而收高 1.5%，玉米同步揚升；小麥則因美國產區天氣改善而續跌 1.5%。

南美近來氣候乾旱影響作物生產，巴西農業部周四將黃豆產量下調了 300 萬噸，降幅為 2.4%，帶動近月芝加哥黃豆 (SCON) 收漲 1.5% 至每英斗 16.27 美元。追蹤黃豆指數的 Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 反彈 1.80.51% 至 27.65 美元。

近月芝加哥玉米 (CCON) 同樣因供應收緊而收高，上漲 0.2%，報每英斗 7.5025 美元。Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 揚升 0.68%，報 28.07 美元。

基輔諮詢公司 UkrAgroConsult 周三 (6 日) 發布烏克蘭 2022 年穀物產量預測，玉米產量恐年減 55%，燃料短缺及戰事侵擾是影響春播的要因素。此外，市場普遍認為中國玉米供應也將陷入短缺，係因飼料需求在非洲豬瘟之後持續增加。

氣象預報顯示，本周末美國冬小麥產區將迎來降雨緩解乾旱，促使空頭拋售，近月芝加哥小麥 (WCON) 下跌 1.5%，報每英斗 10.2525 美元；追蹤小麥指數的 Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 回落 0.97%，報 10.25 美元。