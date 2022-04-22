〈財報〉Verizon上季流失電話用戶少於預期 獲利下降逾12%

Verizon Communications (VZ-US) 第 1 季流失的每月電話用戶少於預期，代表這家無線電信商正受惠於其擴展 5G 服務和新寬頻網絡方面的巨額投資。

該公司周五 (22 日) 發布財報指出，上季每月電話用戶減少 36000 名，而 Factset 估計為損失 49300 名。

該股在周五盤前交易時段下跌約 2%。

根據 Refinitiv 的 IBES 數據，Verizon 上季總營收成長 2.1% 至 336 億美元，略高於華爾街估計的 335.4 億美元。

為協助混合工作和線上教育而對高速網路的強勁需求，提振了電信商的獲利，但也有分析師認為，隨著疫情限制開始放鬆，強勁的成長將開始緩解。

Verizon 藉由提供更多服務套餐的方式吸引客戶。最近幾季，對固定無線接入 (FWA) 或透過 5G 網絡提供的家用寬頻的需求也在穩步成長。

然而，本季淨利下降 12.4% 至 47 億美元。Verizon 表示，這包括約 15 億美元的特殊項目稅前損失，其中包括約 12 億美元的早期債務贖回成本的稅前損失。

不計項目，該公司每股獲利 1.35 美元。

Verizon 也更新其全年財測，預計無線服務收入成長將處於先前財測範圍 9% 至 10% 的低端。