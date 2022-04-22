三大法人同步買超海空運股 外資再提款台積電91億元

台北股市今 (22) 日終場收在 17025.09 點，較昨日下跌 102.86 點或 0.6%，成交值為 2682.02 億元，三大法人合計賣超 227.3 億元，其中外資賣超台積電 (2330-TW)1.63 萬張，自市場提款達 91.14 億元。長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW)、華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 都為三大法人一致買超的標的。

4 月 22 日台股集中市場，外資及陸資賣超 215.94 億元，投信買超 16.29 億元，自營商賣超 27.65 億元，而就期貨市場來看，外資今天在期貨市場交易淨口數為 2007 口，未平倉合約口數為空單 7997 口，空單口數較昨日減少 2002 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股為，華航、群創、友達、長榮、長榮航、陽明、金寶、開發金、元晶、聯合再生。外資及陸資賣超較多的個股為，新光金、臺企銀、台積電、元大金、中鋼、華新、大成鋼、力積電、宏碁。

今天集中市場投信買超較多的個股為，華航、元大金、力積電、華新、國泰金、寶成、富邦金、光寶科、和碩、台化。投信賣超較多的個股為群創、中鋼、彩晶、南紡、興富發、廣達、友達、慧洋 - KY、台勝科、萬海。

今天集中市場自營商買超較多的個股為，長榮航、華新、臺企銀、中信金、新興、長榮、東森、南紡、陽明。自營商賣超較多的個股為，仁寶、友達、聯電、元晶、台新金、金像電、中石化、台肥、宏達電、大成鋼。

證券分析師黃漢成指出，電子股今天呈現弱勢，主要在於大陸昆山、蘇州的疫情封控，造成市場信心的動搖，目前台股呈現弱勢，投資人宜審慎因應，建議手中持股比重在 3-5 成。