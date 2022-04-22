〈瑞昱法說〉單季首賺1股本 EPS 10.15元創新高

IC 設計大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (22) 日召開法說會，並公布首季財報，受惠網通晶片、商用 PC 需求持續熱絡，抵銷消費市場需求下滑壓力，加上匯兌優勢，推升首季稅後純益達 51.86 億元，季增 12.6%，年增 69.8%，每股稅後純益 10.15 元，單季首度賺超過 1 個股本，雙創新高。

瑞昱第一季營收 297.56 億元，季增 8.7%，年增 27.5%，毛利率 52.2%，季減 0.7 個百分點，年增 7.4 個百分點，營益率 17.8%，季增 0.7 個百分點，年增 5 個百分點，稅後純益 51.86 億元，季增 12.6%，年增 69.8%，每股稅後純益 10.15 元。

副總黃依瑋指出，第一季毛利率略低於上季，屬於正常波動，至於營業費用突破 100 億元，主要因提供具高競爭力的薪酬延攬高科技人才，加上投入研發、爭取產能等因素，預期營業費用短期不會有明顯降幅，但將透過經濟規模與營運成長，有效降低營業費用率。

針對首季庫存金額續創新高，達 174.66 億元，黃依瑋強調，庫存現今有超過 50% 為途中在製品，庫存水位偏高是反映產業長短料現況，若以週轉天數來看，首季約 114 天，較上季 119 天減少 5 天，有信心庫存會逐步消化，無需過度擔憂。

瑞昱首季 PC、非 PC 營收比重約與上季相當，比重約 35 比 65。