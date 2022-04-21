〈台股盤後〉萬七上量縮狹幅整理 族群輪動成主流

台股今 (21) 日陷入狹幅震盪，終場收在 17127.95 點，下跌 20.93 點，成交值縮至 2436.72 億元，個股間輪動速度仍快，族群間則以生技、散裝表現較熱絡，也有不少個股各自走強，漲幅超過半根停板者超過 30 檔，法人指出，中國封城衝擊台廠 4 月營收，而目前大盤技術線型均線仍為空頭排列，短線在站穩萬七大關後，看指數表現空間相對個股小。

由於國內確診人數持續創高，近來生技股漲勢強勁，今日由天良、順藥、益得、健亞、中化、合一和泰福 - KY 等漲停，強生一度漲停，生達、杏輝和五鼎漲超過半根停板，智擎、懷特、濟生、美時、永信、景岳等均漲超過 3%，神隆、喬山和南光也漲逾 2%。

不過，ABC-KY、寶齡富錦反而跌超過半根停板，亞諾法跌逾 3%，顯示個股間輪動速度快。

而散裝航運近日買盤加溫，新興續漲逾 9%，裕民漲半根停板，慧洋 - KY、台航、中航、正德等均穩在盤上。

同時，航空雙雄持續有買盤進場，華航和長榮航漲幅在 2.5% 上下。

電子股方面，隨著新台幣止貶，見到部分轉強，IC 設計廠商中，晶豪科、鈺創均漲超過半根停版。

而散熱族群表現同步轉強，尼得科超眾漲停，奇鋐和動力 - KY 漲半根停板。

從 50 大權值股來看，則是跌多漲少，研華上漲 3%、南亞科漲逾 2%，大立光、聯發科、矽力 - KY 以及貨櫃三雄均穩在盤上，相對強勢；不過，金控族群普遍轉弱，華南金跌逾 2%，開發金、兆豐金、中信金、台新金、第一金均跌 1.5% 左右，友達、廣達和和泰車跌逾 1%。

統一投顧指出，近期上海和蘇州有逐漸放寬的跡象，但短線市場關注美股企業財報及聯準會官員談話，市場多空訊息交雜、觀望氣氛濃厚，由於目前大盤各均線仍為空頭排列，建議投資人操作謹慎。