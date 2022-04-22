何麗梅：半導體技術創新 每年可使能耗下降近10%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 企業社會責任委員會主席暨歐亞業務資深副總經理何麗梅今 (22) 日表示，半導體是綠色產品，每年推動技術創新，可使能耗下降近 10%。

何麗梅今日出席 RA100 地球解方 - 2022 永續設計行動高峰會，分享台積電 ESG 經驗。她表示，台積電 ESG 的願景是提升社會，訂定五大面向，包括綠色製造、責任供應鏈、打造多元包容職場、人才培育、關懷弱勢。

何麗梅說，台積電的使命是誠信正直、強化環保、關懷弱勢，價值是取得利害關係人信任、實現共享價值，希望扮演的角色是追求創新的先行者、負責任的採購者、綠色力量的執行、員工引以為傲的公司、改變社會的力量。

何麗梅指出，綠色製造對台積電是重中之重，半導體本身是創新、綠色產品，若半導體停止應用或不再成長，全世界會耗電更多。

何麗梅也再度重申，台積電針對溫室氣體三個範疇提出短中長期目標，最終目標是 2050 年達到淨零碳排，採階段性作法，第一階段為 2025 年達碳排零成長，第二階段為 2030 年回到 2020 年排放水準，接下來 20 年則再降低至淨零排放，持續動態管理。

何麗梅也說，台積電也帶著 1200 個供應商一起努力，2 年前就成立供應商永續學院，無償提供供應商與供應商員工使用，包含勞工、環境道德與減碳培訓。