供應短缺嚴重 大摩上調第三季布蘭特原油預估至130美元

由於俄羅斯和伊朗的供應短缺超出市場預期，大摩週四 (21 日) 將第三季全球基準布蘭特原油每桶預估上調至 130 美元。

包括 Martijn Rats 和 Amy Sergeant 在內的大摩分析師在報告中指出，在 4 月上半月俄羅斯的石油產量已減少約 90 萬桶 / 日。該行將第三季布蘭特原油預估上調 10 美元至每桶 130 美元，並預計全年供應短缺約 100 萬桶 / 日。

報告也指出，儘管石油市場存在短期需求逆風，但供應短缺問題更為嚴峻。大摩在報告中也將今年的石油需求增長預測從 340 萬桶 / 日下調至 270 萬桶 / 日。

大摩先前就曾表示，美國的進口禁令和歐洲自身的裁措施，意味著俄羅斯原油日產量將減少 100 萬桶，這在 4 月以後就能明顯看出。

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，油價就已處在高點，因為供應難以跟上疫情後反彈的需求。俄羅斯是最大原油生產國之一，在戰事爆發後來自西方的制裁以及大部分產業內的自行採取的制裁措施，使全球基準的布蘭特原油在 3 月初一度升至每桶 140 美元。

資深大宗商品交易員 Doug King 曾表示，俄烏戰爭造成的供應損失，可能使需求面遭受的任何破壞都相形見絀。他認為布蘭特原油今年可能會觸及每桶 150 美元。