EIA：布蘭特Q2將面臨跌價壓力 明年美國原油產能將優於預期

美國能源資訊局 (EIA) 周二 (8 日) 公布能源展望月報表示，由於全球油價飆升，激勵產油商加速新增鑽井數量，預期美國未來原油產量將高於政府原先預期。

EIA 表示，預估 2023 年美國原油日產量將達到 1260 萬桶，優於先前預期的 1241 萬桶，若明年產量預估屬實，屆時美國單日原油產能將創下歷史新高，優於 2019 年的 1230 萬桶。

此外，今年美國原油單日產量預估將上修至 1197 萬桶。美國可能是本土原油產量上升的最大贏家，因美國總統拜登正在敦促原油開發商提高產能，以抑制近期飆升的汽油價。

隨著油價漲至 2014 年迄今高點，美國前兩大原油開發商已表示，未來在二疊紀盆地原油的產能將提升兩位數。

全球經濟自疫情中逐漸復甦之際，原油市場卻陷入供需失衡，EIA 認為，今年全球每日石油需求將上修至 1.006 億桶，明年將進一步提高到 1.025 億桶。

EIA 表示今年全球每日石油供給將由先前的 1.0105 億桶成長至 1.0139 億桶。到 2023 年，全球每日產量將進一步上升 1.0347 億桶。

EIA 預估，隨著石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+)、美國等產油國的產量在今年年中開始爬升，原油將面臨跌價壓力，預估布蘭特原油第二季平均價格將落在每桶 87 美元，第四季下滑至每桶 75 美元。布蘭特原油周三亞洲盤報每桶 91.20 美元。