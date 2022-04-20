Coinbase將向美國部分用戶開放NFT交易平台 分析師憂熱潮已過

美國加密貨幣交易所 Coinbase 周三（20 日）向美國部分用戶開放 NFT（非同質化代幣）交易平台，盼該平台能提振公司營收成長，儘管數據顯示市場對 NFT 出現降溫跡象，但 Coinbase 仍對這一小眾數位資產充滿信心，分析師則擔憂熱潮已過，意味著提振營收力道有限。

Coinbase 發言人表示，該平台在去年 10 月首次發布，最初僅向美國一小部分使用者開方，隨著該平台測試，在未來 3 到 5 周內，將有更多用戶從等待名單中添加進來。

NFT 熱度降溫 交易平台競爭激烈

Coinbase 的 NFT 交易平台有類似社群媒體功能，不僅能讓用戶交易，還可以「點讚」、「評論」圖片，類似 Meta 旗下的 Instagram。不過，NFT 交易平台競爭相當激烈，如幣安（Binance）、FTX 等加密貨幣交易所已推出類似平台。

然而，NFT 的炒作也在降溫，根據 DappRadar 的數據，全球最大的 NFT 交易平台 OpenSea 的銷售額在過去 30 天內下滑 67%。

NFT 交易平台開啟營收新來源，但分析師不看好

有報導指出，Coinbase 推出 NFT 交易平台的目的是希望減少對加密貨幣交易費的依賴，因為自加密貨幣價格從去年高點下跌後，交易費用也受到影響，截至去年年底，該公司約 86% 的營收主要來自交易費用。目前 Coinbase 註冊用戶約有 8,900 萬人，因此 NFT 交易平台有望替公司營收開新來源。

市場大部分人認為 Coinbase 能夠擴展到 NFT 領域，但發展可能不會像去年預期的那樣快。瑞穗證券（Mizuho Securities）分析師 Dan Dolev 表示，這個平台目前規模可能太小，也太晚推出，並稱：「我不認為這是一件有希望的大事。」

另一位 Davidson 分析師 Chris Brendler 受訪時說，等待該平台上線的用戶不會像半年前那樣對 NFT 深感興趣，雖然 Coinbase 稱平台等待名單中有 250 萬個電子郵寄地址，但有些可能是重複的。

市場料 Coinbase 今年營收不佳

Coinbase 與一年前上市時相比，市場對該公司股票的看法已經發生了很大變化。作為美國最大的加密貨幣交易所，其 2021 年淨營收成長超過 500%，但自此之後，隨 Coinbase 面臨的挑戰越來越多，該公司發展道路一直崎嶇不平。

Coinbase 不僅面臨加密交易所競爭，還得面對羅賓漢 (HOOD-US) 等線上股票經紀商的競爭。Coinbase 執行長 Brian Armstrong 近期大肆宣揚的印度擴張計畫，但因付款障礙而受到影響。根據外媒數據分析，分析師預料 Coinbase 今年調整後的收入將會下滑。

截稿前，Coinbase(COIN-US) 早盤股價下跌 1.69%，每股暫報 148.72 美元。