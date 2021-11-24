馬斯克吐槽幣安暫停提領狗狗幣 幣安CEO回嗆「特斯拉也出過包」

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二（23 日）在推特上一篇報導吐槽加密貨幣交易所幣安（Binance）無法提領狗狗幣問題，結果引起幣安執行長趙長鵬回嗆：「特斯拉也出過包」。

幣安上周因軟體升級產生技術問題，導致多筆錯誤的狗狗幣交易，有部分用戶意外獲得一筆狗狗幣入帳，隨後幣安要求用戶歸還，並表示若不歸還將無法提領或使用帳戶中的餘額，同時也全面暫停提領狗狗幣。

此事引起愛「狗」人士馬斯克的注意，周二在 CoinDesk 推特上一篇對幣安執行長趙長鵬的報導下方留言「關心」狗狗幣提領問題，馬斯克推特留言說：「嘿，幣安，你的狗狗幣客戶怎麼了？感覺有問題。」

馬斯克在 CoinDesk 報導下方「關心」幣安狗狗幣提領問題。(圖片：CoinDesk 推特)

幣安官方推特隨即回應沒有問題，表示是因技術問題影響狗狗幣提領，目前正在與團隊著手解決。不過，馬斯克似乎不滿意幣安官腔回覆並表示，系統出問題不應該是用戶受罪，這不是用戶的錯。

馬斯克認為幣安系統問題不應由用戶受罪。(圖片：CoinDesk 推特)

馬斯克的留言，引出幣安執行長趙長鵬親自回應，一開始趙長鵬先向馬斯克表示歉意，允諾會盡快修復系統問題，但在貼文下方卻貼著特斯拉前陣子因為軟體出問題，在美國緊急招回 1.2 輛車的新聞，意圖回嗆馬斯克旗下特斯拉也出過系統問題。

幣安執行長趙長鵬回嗆馬斯克「特斯拉也出過包」。(圖片：CoinDesk 推特)

幣安承認要求客戶歸還狗狗幣一事的確不妥，因為用戶難以追蹤交易紀錄，截至目前為止尚不清楚有多少幣安用戶已歸還狗狗幣。

截稿前，雙方並未有新的互動，這場因狗狗幣引起的口水戰也暫時停止。狗狗幣周二報 0.227500 美元，24 小時內上漲 2.5%。