乾杯去年獲利年減近3成 EPS 3.83元寫5年來低點

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TW) 今 (21) 日召開董事會，通過去年財報，受到疫情衝擊，全年稅後純益 7125 萬元，年減 28.44%，每股純益(EPS) 3.83 元，創 5 年來低點；董事會仍通過擬配發每股現金股利 2.3 元，配息率 60%，以今日收盤價 135.5 元計算，現金殖利率約 1.7%。

乾杯指出，去年因長達近 3 個月三級警戒「餐飲禁內用」政策，重創台灣事業營收，加上疫情時期外送服務需求比例大增，商品單價較低、外送平台抽成高，以及海內外大舉展店初期費用較高，影響獲利表現。

乾杯去年全年合併營收 30.8 億元，年增 9.63%，反映 15 家新展店效益發酵，寫下新高紀錄，營業毛利 15.69 億元，年增 8.2%，毛利率 50.95%，年減 0.75 個百分點，營業利益 0.84 億元，年減 43.4%，營業利益率 2.73%，年減 2.57 個百分點，稅後純益 0.71 億元，年減 28.44%，每股純益 3.83 元。

不過，由於下半年國內餐飲需求逐步復甦，乾杯陸續開出 6 間分店趕搶年末節慶商機，彌補營收缺口，乾杯下半年合併營收回升至 16.82 億元，年增近 4%，稅後純益回升至 0.5 億元，每股純益 2.73 元，已明顯較上半年回穩。

展望後市，乾杯坦言，兩岸事業雖仍受疫情動盪影響，但台灣在疫苗覆蓋率提升和穩健開放的政策下，中長期發展潛力看好，今年將持續布局擴張事業版圖。

乾杯第一季海內外已達成新開 6 家據點，包括麻辣 45 台中中港店、乾杯竹北店、乾杯台南三井店、黑毛屋竹北店、黑毛屋本家台中市政店，以及中國杭州萬象店。

乾杯表示，後市也將持續提供外送服務，並強化乾杯超市電商平台銷售品項，雙軌並行追求穩健成長，盼疫情回穩，營運動能先蹲後跳。