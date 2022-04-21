王品首開高價燒肉餐酒館 插旗台中公益路商圈

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (21) 日宣布，耗時 1 年研發的燒肉餐酒館品牌「最肉」，將於 4 月 29 日正式開幕，首店進軍全台燒肉一級戰區台中公益路，平均客單價定在 1400 元，是旗下最高價的燒肉品牌，爭取市場份額 36 億元的高價燒肉市場。

王品目前旗下共有 3 大燒肉品牌、20 家門店，其中，成立 18 年的「原燒 / Oh my! 原燒」，以及去年開幕的燒肉吃到飽「肉次方」，兩者主攻客單價 400-800 元、整體規模近 50 億元的中價燒肉市場。

此次全新推出的最肉台中旗艦店，採獨棟 2 層樓設計，共 134 坪，設有 106 席座位，規劃為單點與個人套餐雙模式，王品也找來 2021 世界調酒大賽台灣冠軍 Mars Chang 聯手設計專屬調酒，拉高平均客單價至 1400 元，成為王品旗下最高價的燒肉品牌。

王品強調，將透過最肉全力爭取市場份額達 36 億元的高價燒肉市場，並藉由餐酒館定位，直接對決公益路上超過 20 家燒肉名店。

王品近年積極布局燒肉品類，今年大動作將 3 個燒肉品牌獨立成群，並延攬曾於國際精品、高端家電品牌擔任高管的陳佩金，出任燒肉事業群總經理，陳佩金表示，最肉瞄準追求高質感、注重個人品味的千禧世代為主力客群，主打頂級肉品搭配冠軍調酒，力拚創造燒肉新體驗。