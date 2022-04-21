半導體需求暢旺 百容拚Q2維持首季水準

百容 (2483-TW) 第一季淡季中 3 月表現亮眼，不過展望第二季，百容主管指出，原指望工作天數增加、半導體需求旺等因素帶動下可望成長，但隨著中國對疫情採取強力清零，造成交通運輸管制，本季營收力求維持首季水準。

百容 3 月營收 2.07 億元，創單月次高，第一季營收為 5.72 億元，為史上同期新高，年增 20.86%，百容主管指出，目前半導體客戶需求仍強勁，但蘇州進行防疫措施，預期會明顯影響營收表現。

百容今年首季營收 5.72 億元，是連續 4 季站穩 5 億元，原指望第二季營收再攀高，但此期待可能落空。

儘管中國江蘇蘇州、昆山等地都因疫情進行人員流動管控，百容指出，半導體導線架需求仍處高檔，但出貨客戶受到交通、運輸管制等干擾，3 月蘇州廠出貨的步進馬達，已因此因素造成部分遞延，目前只期盼因疫情的管控早日結束。

百容營運策略鎖定擴大半導體應用業務，預估 2022 年資本支出將自去年 近 3 億元倍增至 6 億元，2022 年總體營收中，半導體導線架業務將站穩總營收 4 成比重。

百容認為，未來幾年百容半導體應用產品將持續出貨，為成長主軸，除台中導線架生產線持續擴充，中國江蘇蘇州相城廠也是重要據點，今年蘇州相城廠將新增 4 台半導體導線架沖壓機台，購置經費約 1 億元。