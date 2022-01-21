〈餐飲搶插旗新商場〉進駐遠百竹北店 饗賓、乾杯首推多品牌搶客

遠百 (2903-TW) 竹北店已開始試營運，引爆大新竹區消費話題，連鎖餐飲集團看好竹科周邊的龐大消費力積極進駐，饗賓餐旅首度以 5 個品牌同時進駐同一商場，包括 3 家 Buffet 百匯店和 2 家單點店，而乾杯 (1269-TW) 也引進旗下 2 個品牌。

饗賓說明，此次在遠百竹北店一口氣導入旗下旭集、果然匯、小福利火鍋會所、開飯和饗泰多，是繼去年 3 月旭集、饗泰多、開飯 3 個品牌於高雄義享天地同時開幕後，饗賓首次以 3 家 Buffet 百匯店和 2 家單點店一起展店。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，遠百竹北店是新竹縣首座大型且多功能的百貨商場，十分看好竹科新貴聚集地竹北的消費力，因而首次打破以往的展店模式，投資近 3 億元，以 5 個品牌聯手同步進駐同一商場，合計營運場域共近千坪，預估此 5 家店點，可創造約 6 億元以上的年營業額。

陳毅航進一步指出，去年疫情重創餐飲業，但饗賓堅守和商場夥伴的承諾，即使在疫情期間，並未停止展店時程，長期看好台灣餐飲巿場。

另一方面，乾杯也透過旗下乾杯燒肉居酒屋和黑毛屋進駐遠百竹北店。

乾杯說明，新竹居民高所得與百貨集客力強勁，去年首度將旗下黑毛屋插旗 Big City 遠東巨城購物中心，即創下月營收 500 萬元的佳績，顯示消費力道強勁，此次在同一個商場開 2 個品牌，添營運新動能樂觀。