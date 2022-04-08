工會組織指控亞馬遜干預阿拉巴馬州倉儲員工投票

根據零售批發和百貨商店工會 (RWDSU) 周四 (7 日) 提出的反對文件，亞馬遜 (AMZN-US) 禁止員工在工作時間討論工會或發布有關訊息，從而干預了在阿拉巴馬州倉庫舉行的工會選舉。

在 3 月結束的郵寄投票中，阿拉巴馬州 Bessemer 的亞馬遜員工以 993 票對 875 票反對組建工會。超過 400 張有爭議的選票未被統計，可能會影響最終結果。工會提出反對意見，聲稱亞馬遜允許在工作區展示反工會材料，但禁止展示支持工會的文件。反對意見還指責亞馬遜在選舉期間對員工進行監視。

去年，亞馬遜倉庫的員工投票反對組建工會。國家勞工關係委員會 (NLRB) 在確定亞馬遜非法干預選舉過程後下令再次舉行選舉。

亞馬遜在周四晚間對投票提出反對意見，認為郵寄投票選舉是不合適的，並且工會代表監視其員工並提出幫他們投票等其他主張。

亞馬遜發言人南特爾 (Kelly Nantel) 說：「我們從一開始就說過，我們希望聽到員工的聲音，我們希望 NLRB 計算每一張有效選票。」

史坦頓島的亞馬遜倉庫工人於 3 月投票加入剛成立不久的亞馬遜工會，這對總部位於西雅圖的亞馬遜來說是一次重大失敗。亞馬遜必須在 4 月 22 日之前對選舉結果提出質疑。另一家史坦頓島工廠的工會選舉定於本月稍後開始。