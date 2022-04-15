荷蘭投入12億美元發展光電產業 盼打造下一個ASML

荷蘭計劃投入 11 億歐元 (約合 12 億美元) 在國內發展下一代光電技術，打造出下一個類似艾司摩爾 ( ASML) 的全球半導體巨頭。

由荷蘭政府支持的 PhotonDelta 周四 (14 日) 提出倡議，希望在學界和政界的資助下，推動新創公司發展，並擴大現有企業規模。

據了解，荷蘭政府將為這項計畫提供 4.71 億歐元資金，其餘由埃因霍溫理工大學 (Eindhoven University of Technology)、特文特大學 (University Twente) 在內等合作夥伴共同出資。

PhotonDelta 執行長 Ewit Roos 看好上述計畫幫助荷蘭稱霸全球光電晶片市場，一同 ASML 的精神。ASML 在全球極紫外光刻機市場佔有一席之地，目前市值高於 PC 處理器巨頭英特爾 (INTC-US)。

Roos 預期，荷蘭光電產業銷售額將在 2030 年達 50 億歐元，並實現 30% 的全球市占率。

這是荷蘭政府近年來第二度大手筆投資國內技術，該國曾在 2020 年向本土晶圓廠 Smart Photonics 投資 2000 萬歐元，盼為國內產業提供支持，同時防止中國將觸手伸向關鍵技術。

Roos 表示，當時一家由中國政府大規模資助的創投公司企圖進入 Smart Photonics，但為了將關鍵技術保留在國內，荷蘭政府採取積極行動，向中國發出非常強烈的信號，甚至阻止 ASML 向中國出口光刻機。

除了生物科技、微米電子與半導體、奈米科技與先進材料之外，光子學 (photonics) 也是歐盟執委會近年推動的關鍵促成技術之一，相較於利用電子訊號來傳遞數據，該技術以光取代電加以提升傳輸效率，且可應用於晶片。

埃因霍溫理工大學教授 Martijn Heck 表示，光子技術能以較少的能量傳輸更多數據，是一種具有高度戰略性的技術，且應用相當廣泛，舉凡自動駕駛，或是量子運算和 5G 連網所需的資料基礎設施，都在應用範圍內。

Roos 表示，直到今天，中國依然對荷蘭的光電公司深感興趣。他還說：「荷蘭在太陽能電池研究投入大量資金，但仍輸給中國，這次我們有機會以不同方式來做這件事情。」