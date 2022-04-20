中國大搶晶片人才 大學應屆畢業生年薪最高台幣205萬

「薪酬能加多少？低於 30% 免談，50% 的話要看這家公司融資到第幾輪了，翻倍的話倒是可以考慮。」

南方都市報報導，近日肖雲（化名）小心翼翼試探候選人跳槽薪酬時，雖已做好心理準備，但仍被電話彼端的「霸氣」給「梗」了一下。她說：「給他們推薦新的工作機會時，加薪幅度如果低於 30%，都不好意思談。」

肖雲是深圳半導體行業資深獵頭。最近一兩年來，她所在的獵人頭公司接到的晶片人才職位需求量至少暴增六倍。

由於晶片人才缺口本來就大，加上相關企業家量快速成長，加劇晶片人才爭奪。另外，人才培養也需要一定周期，這直接促使晶片人才的薪資迅猛上漲。

對擁有七、八年工作經驗的人才而言，年薪人民幣一、兩百萬者比比皆是，即便只有三、五年工作經驗的大學生，年薪也可能超過 40 萬元。

與一兩年前相比，薪酬漲幅達到 50% 的民營晶片企業，不在少數，薪資攀升之快，漲幅之大，令人瞠目結舌。

即便是毫無正式工作經驗的應屆生，薪酬也可能令人嘖嘖稱奇。招聘平台的數據顯示，在一線城市，晶片設計領域應屆大學生最高月薪能拿到 30,000 元，並且是「15 薪」（一年領 15 個月薪水），少的也有一萬二、一萬三。

當然，應屆碩士生年薪更高。肖雲說：「2018 年之前，國內重點高校集成電路或微電子等方向的應屆碩士生，能拿到 30w（30 萬）就算不錯的了，但現在基本都是 50w 了。應屆博士生更高，有些可能還沒畢業呢，只要簡歷掛出來就會被市場捧著。」

今年年初，人才解決方案公司 Hudson 發布「2022 人才趨勢報告」，Hudson 招聘業務中國區董事總經理宋倩在解讀人才趨勢時表示，今年晶片行業薪水漲幅將居首位，超過 50%。

晶片人才薪酬大漲之下，企業陷入兩難：找資深研發人員，難度不必說，不少都自己找人合夥幹了；找資淺人員，要價又高。

人才缺口的背後，是需求量激增。自全球「晶片荒」爆發以來，不少晶圓廠開始積極擴產或興建工廠，以提升產能，人才需求由此暴增。近年中國政府也推出一系列政策，2020 年更發布重磅文件。

2020 年 8 月 4 日，國務院印發「新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若幹政策」，旨在改善產業發展環境，深化產業國際合作，提升產業創新能力和發展品質。

大招一出，業界興奮沸騰。隨後，一批晶片研發人士成立企業，展開自主研發之路。