〈台股盤中〉聯發科領軍電子權值反彈 小漲守穩萬七大關

美股四大指數周二全面反彈，且漲幅高達 1% 以上，台股今 (20) 日也續強，最高達 17117 點，聯發科、台達電等電子權值扮演撐盤要角，儘管盤中收斂漲點，但大盤仍力守萬七，今日預估成交量也較昨日些微增加，約達 2700 億元。

權值股今日走勢分歧，台積電與鴻海開高走低，在平盤附近遊走，聯發科則跌深反彈，上漲近 2%、站回 850 元，台達電、聯電漲幅達 1% 以上，其他如台塑、南亞、金控雙雄也在盤上表現，為大盤走勢增溫。

觀察資金流向，電子成交比重仍低於 4 成、約 35%，航運提升至 28%，化學生技與醫療則降至 9%，電器電纜約 6%；以漲跌幅來看，電器電纜漲勢最強勁，大漲超過 1%，冠居所有類股，鋼鐵則大跌 1% 以上，為類股表現最弱勢。

盤面今日再度聚焦生技族群，由於疫情不斷延燒，相關概念股包括寶齡富錦、雃博、台耀、ABC-KY、大樹、杏一等持續上漲，其中，寶齡富錦更衝上 169.5 元，往歷史新高價 181 元靠攏。

半導體類股也隨著聯發科領軍，包括股后矽力 - KY、瑞鼎、揚智、凌陽等 IC 設計，上漲超過 2%，記憶體族群中宇瞻因首季財報亮眼，強漲超過 7%，帶動華邦電、旺宏、華東、愛普 *、十銓等全面走強。

展望台股，國泰投信董事長張錫表示，台股最壞狀況已過去，第二季是找買點的絕佳時機。有量增價漲潛力的趨勢產業如 5G、電動車及其帶旺的半導體供應鏈，報價與轉嫁能力強，進而將推升股價，可望成為對抗通膨的投資優選族群。