〈台股盤前〉上檔壓力沉重 短線難脫震盪整理

台股昨 (19) 日止跌反彈，終場上漲 94.53 點，收在 16993.40 點，萬七關卡得而復失，成交值為 2266.94 億元。法人指出，台股上檔壓力沉重，市場觀望氛圍濃厚，短線難脫震盪整理格局，而今 (20) 日適逢台指期結算，留意結算行情。

美國企業財報佳，加上兩位聯邦準備理事會 (Fed) 官員對升息發表鴿派談話，美股周二在科技股領漲下，反彈收高，其中那斯達克指數大漲 2.15%，道瓊工業指數勁揚近 500 點。

友達董座彭双浪、台達電執行長鄭平、佳世達董座陳其宏、光寶總座邱森彬等台灣電子業四巨頭，昨日同聲示警，大陸封城衝擊巨大。彭双浪直言全世界都可能受到影響，「比大陸先前限電還嚴重」；鄭平首度透露台達電 4 月全球總產能 2 成受影響；陳其宏、邱森彬則認為供應鏈不順問題將延長。

美國聯準會 (Fed) 官員博拉德 (James Bullard) 表示，Fed 不該排除一次升息 3 碼的可能性，引發市場預期 Fed 可能更積極緊縮貨幣政策，帶動美元指數 19 日盤中升破 101，為兩年多來首見，日圓則貶破 128 日圓、續探 20 多年新低。分析師認為，美元指數年底前可能再升 6%。

法人指出，台股昨日可視為前波低點反彈，短中長期技術指標偏空，上檔壓力沉重，使市場觀望氛圍濃厚，買盤追價無力，可能下探 3 月 16764 點低點支撐，短線難脫震盪整理格局，而今日適逢台指期結算，留意結算行情。

