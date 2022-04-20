電子衝鋒、金融回穩 台股漲155點收17148點收復短均

美股企業財報佳，帶動科技股走揚，台股今 (20) 日也在電子族群領軍下，上漲逾百點，儘管盤中遭遇亂流一度翻黑，但隨著金融股回穩，加上台指期今日結算，尾盤空單回補推升買盤往上，帶動大盤漲幅放大，終場上漲 155.48 點或 0.91%，收在全場最高 17148.88 點，成功收復 5、10 日均線，成交值放大至 2931.87 億元。

櫃買指數終場上漲 0.74 點或 0.36%，收在 205.5 點，成交值 614.87 億元。上市櫃成交值合計 3546.74 億元。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今天陷入多空激戰，一度跌至 562 元，隨著買盤信心回籠，終場漲 0.88%，收在 570 元；聯電跌深反彈漲逾 2%，收 47.65 元；力積電尾盤爆大量、噴漲逾 5%，世界先進收漲近 1%。

聯發科同步反彈超過 2%，帶領 IC 設計股普遍走揚，瑞昱、凌陽、智原、鑫創、創惟等均在盤上表現；面板三傑也獲得買盤青睞，友達、彩晶上漲 1-2%；LED 股華興強勢亮燈漲停，鼎元、光鋐、宏齊等也表現不俗。

中國多個城市推動復工復產，北京當局宣示努力做到「原料運得進、產品運得出」，加上時序進入南美洲穀物收成運輸旺季，帶動散裝航運需求，相關個股今天吸引買盤進駐，包含新興 (2605-TW)、裕民 (2606-TW)、四維航 (5608-TW)、正德 (2641-TW)，盤中股價一度衝上漲停板，但漲幅隨之收斂。

國內每日本土確診人數已突破 1600 人，甚至將突破 2000 人，政府要求各縣市全面啟動輕症居家照護，再度帶動相關醫材、藥局通路等防疫概念股行情，優盛、雃博、瑞基、杏一等盤中均亮燈漲停，泰博、大樹、云辰、台耀、永日、基亞等漲勢也相當強勁。