電子航運聯手反彈 台股漲94點收16993點 5日線得而復失

美股超級財報周登場，費半指數周一強彈，激勵台股今 (19) 日走揚，電子族群普遍回神，加上航運股助攻，加權指數一度勁揚逾 200 點，站上萬七、17100 點，並觸及 5 日線，可惜電子沒能延續多頭氣勢，終場上漲 94.53 點或 0.56%，收在 16993.4 點，成交值 2266.94 億元。

櫃買指數終場上漲 0.65 點或 0.32%，收在 204.76 點，成交值 582.86 億元。上市櫃成交值合計 2849.8 億元，仍不到 3000 億元。

權王台積電 (2330-TW) 今天展開反攻，早盤漲逾 1%，最高來到 569 元，尾盤漲幅收斂至 1% 以內，收 565 元；聯發科同樣跌深反彈，一度勁揚逾 3%，衝上 862 元，終場則收 838 元；聯電、國巨、研華等電子權值股，均在盤上表現；不過，瑞昱、聯詠、矽力 - KY 等賣壓偏重。

航運股今天也扮演撐盤要角，華航放量大漲逾 6%，長榮航則漲 2.6%，貨櫃三雄同樣表現不俗，長榮、陽明、萬海上漲 1-3%，此外，散裝航運股裕民、新興、四維航、中航等漲勢都相當凌厲，上市運輸類股指數終場上漲 2.63%，為盤面多頭指標。

華新 (1605-TW) 公布第一季自結稅後純益 38.17 億元，年增 128%，每股純益 1.11 元，較去年同期翻倍成長，今天在買盤湧入下，強勢亮燈漲停，達 42.75 元，創近 27 年新高，華新集團股也跟進上漲，包括精星、新唐、華東、華新科、和鑫、彩晶等，全數紅通通。

特斯拉上海廠已重啟生產，加上美股超級財報周登場，市場看好特斯拉首季獲利表現，激勵電動車相關概念股走揚，包括美琪瑪、順德、華孚、乙盛 - KY、貿聯 - KY、同致、康普等多檔均表現不俗。