賓士3級自動駕駛系統獲批准 明年上半年有望在德國上市

賓士汽車 (Mercedes-Benz) 在週四 (9 日) 宣布表示，賓士 Drive Pilot 3 級自動駕駛系統已獲得德國汽車監管單位的批准。

德國汽車管理局 (KBA) 根據聯合國技術要求，批准了賓士汽車新一代 Drive Pilot 3 級自動駕駛系統，該系統讓駕駛可以在特定情況下放開雙手，讓汽車自動駕駛，結合雷達以及導航圖像資訊後，讓汽車自動變換車道。而特定的情況就是汽車必須行駛於高速公路上，並且時速低於 60 公里。

賓士母公司戴姆勒集團表示，將在 2022 年上半年，對德國客戶推出首款搭載新一代 Drive Pilot 3 級自動駕駛系統的 S-Class 賓士車。另外，只要美國、中國相關立法到位，賓士也將在未來向這些市場提供該系統。

戴姆勒集團技術長 Markus Schaefer 表示：「多年來，我們一直在努力實現我們對自動駕駛的願景。憑藉著新一代的系統，我們開發出了創新技術，將為客戶提供獨特、豪華的駕駛體驗，並為他們帶來了更多的時間。」

Schaefer 指出，若駕駛在高速公路某些路段遇到塞車，可以通過該系統自動駕駛汽車，在一定條件下，駕駛就可以做其它的事情，但仍不可以入睡。一旦時速超過 60 公里，系統就會警示要求駕駛接手。

戴姆勒集團監事會在先前通過一項決議，將在 2022 至 2026 年間，對賓士汽車投資逾 600 億歐元 (約 678 億美元)。戴姆勒執行長 Ola Kaellenius 表示，公司目標在豪華汽車和高級商用車領域中，維持技術領先地位，同時致力於實現獲利目標。