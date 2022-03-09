Gogoro攜手輝能研發電動機車固態電池 3-4年內量產

電動機車大廠 Gogoro 今 (9) 日宣布，與專注研發固態電池的輝能科技攜手合作，將共同打造全球第一顆電池交換式電動機車固態電池原型，全新的固態電發固態電池的輝能池技術有望在未來 3-4 年逐步邁入量產階段，Gogoro 成為全球首家研發出固態智慧電池原型的電動機車品牌。

Gogoro 表示，此次與輝能科技合作，成功示範台灣廠商樹立電動化車輛和新世代電池技術的標竿，隨著固態電池原型成功研發，代表電動機車的電池科技水平幾乎可與電動汽車並駕齊驅，全球電動機車市場可望提早邁入下一個新紀元。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，Gogoro 持續探索兼容最新電池技術的可行性，此次合作夥伴輝能擁有全球最先進固態鋰陶瓷電池技術，雙方目標為順利將固態電池技術，延伸至電動機車市場商業板塊。

觀察全球電池發展趨勢，固態電池有望取代傳統液態電解液電池，成為未來消費性電子產品和電動載具的主流電力來源，目前為全球知名汽車大廠和電池科技領導廠商致力研發的新世代技術。

Gogoro 強調，固態電池能量密度更高，可提升電動車輛的續航力，未來 Gogoro 的固態智慧電池可望提升至 1.4-1.5 倍容量，而每顆智慧電池可儲存電量也將有望自 1.7kWh 大幅增加至 2.5kWh，有效延長車主電池交換間的可行駛距離。

另一方面，固態電池不同於現行鋰電池所採用的液態電解液，其固態電解質具有不易燃的特性，可大幅降低電池遭遇意外狀況時的安全風險。