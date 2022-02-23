宇瞻去年每股賺4.81元創新高 擬配息2.89元攀24年高點

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (23) 日公告去年財報，稅後純益 4.86 億元，年增 67.6%，每股純益 4.81 元，創新高；董事會並通過去年盈餘擬配息 2.89 元，創 24 年新高，若以今日收盤價計算，殖利率達 5.6%。
宇瞻去年第四季營收 21.69 億元，季增 1.93%，年增 20.8%，毛利率 13.66%，季減 2.74 個百分點，年增 0.66 個百分點，營益率 3.58%，季減 3.58 個百分點，年增 0.25 個百分點；稅後純益 8032 萬元，季減 28.3%，年增 45.5%，每股純益 0.79 元。
宇瞻去年營收 86.82 億元，年增 21.4%，毛利率 16.73%，年增 1.03 個百分點，營益率 6.6%，年增 1.77 個百分點；稅後純益 4.86 億元，年增 67.6%，每股純益 4.81 元。
宇瞻去年第二季受惠需求回溫、漲價效益帶動，加上轉型成效顯現，EPS 改寫單季新高，不過，第三、四季受長短料問題干擾，導致獲利下滑。
鎧俠、威騰等大廠 NAND 廠原料受汙染，衝擊市場供給，近來 NAND Flash 合約價喊漲，宇瞻記憶體模組報價同步看漲。