〈光寶科法說〉Q1 EPS 0.92元創同期次高

光寶科 (2301-TW) 今 (19) 日召開法說並公布第一季財報，受惠光電、雲端、車用需求帶動，第一季稅後純益 21 億元，季減 16.3%、年減 50.7%，每股純益 0.92 元，仍創下同期次高。

光寶科第一季營收 412.3 億元，季減 7.5%、年增 9.3%，毛利率 17.1%，季減 0.07 個百分點、年減 0.58 個百分點；營益率 7.2%，季減 0.82 個百分點、年增 1.7 個百分點，稅後純益 21 億元，季減 16.3%、年減 50.7%，每股純益 0.92 元。

業務別來看，光寶科第一季光電、雲端物聯網兩大部門營收均創歷史新高，總占公司營收達 52%，近兩年成長率 23%；光電部門營收占整體 21%，該部門光電半導體、紅外線產品營收年增 13%，汽車電子年成長 16%。

雲端及物聯網部門則占整體營收 31%，部門營收年增 18%，季增 4 個百分點，受惠雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統等產品出貨持續成長，其中雲端運算平台產品營收年增達 29%，物聯網業務成長 14%。

資訊及消費性電子部門營收占比達 48%，季減 5 個百分點，其中，筆電、遊戲機電源供應器，雷射多功能事務機出貨順暢，帶動該部門年增 6%。