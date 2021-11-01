宇瞻前三季純益年增72% 每股賺4.02元 歷年同期新高

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 公告第三季財報，受長短料問題干擾，單季稅後純益 1.12 億元，較上季下滑 33%，年增 3.6 倍，每股純益 1.11 元，但前三季稅後純益 4.05 億元，年增 72%，每股純益 4.02 元，創歷年同期新高。

宇瞻第三季營收 21.28 億元，季減 6.9%，年增 25%，毛利率 16.43%，季減 3 個百分點，年增 5.4 個百分點，營益率 6.16%，季減 3.18 個百分點，年增 5.14 個百分點；稅後純益 1.12 億元，季減 33%，年增 3.6 倍，每股純益 1.11 元。

宇瞻前三季營收 65.13 億元，年增 21.6%，毛利率 17.76%，年增 1.11 個百分點，營益率 7.61%，年增 2.28 個百分點；稅後純益 4.05 億元，年增 72%，每股純益 4.02 元。

宇瞻第二季受惠需求回溫、漲價效益帶動，加上轉型成效顯現，EPS 改寫單季新高，不過，第三季受到長短料問題干擾，導致營運下滑。宇瞻預期，下半年控制晶片、電源管理晶片等小晶片，缺料情況不會解除，將觀察第四季動態，並認為明年半導體小晶片供給還是會吃緊。

展望明年，宇瞻總經理張家騉指出，明年營運首要布局網路與遠距需求，提早切入秒速備份復原韌體技術，能在一秒內完成備份與復原，協助遠距技術人員迅速解決系統當機或因資料損毀造成運作等問題。

張家騉表示，這項技術已獲多家策略合作夥伴導入，應用於伺服器、電動車充電樁、智慧醫療等產業，未來將持續開發更多市場。

此外，新一代 112 層 NAND BiCS5 產品線，宇瞻包括 SATA 或 PCIe 規格都已進入出貨階段；寬溫系列則預計明年第一季準備量產，看好 5G 與 IoT 場域將持續導入，有助帶動新一波規格升級潮。

