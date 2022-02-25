宇瞻總座：DRAM已醞釀漲價 NAND Q2漲價動能強勁

記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理張家騉看好，今年記憶體應用在 DRAM 跟 NAND Flash 都會有顯著成長，目前 DRAM 現貨市場漲價氛圍蠢動，短期內價格將緩漲，NAND 受鎧俠、威騰原料遭汙染事件影響，第二季漲價動能強勁，預期上半年產業會面臨缺貨。

DRAM 方面，張家騉表示，雖然春節後需求沒有太強勁，但上游確實醞釀漲價中，漲幅約 3-5%，主要動能來自 PC、消費性電子與智慧型手機，伺服器需求也相當強勁，預估下半年短料情況會慢慢紓緩。

至於 NAND 方面，張家騉指出，鎧俠、威騰原料遭汙染事件，對市場供給影響嚴重，預期 4 月起遭波及的 2 座廠就不會有太多產出、或是僅少量產出，4、5 月市場供給就會減少。

張家騉並認為，過去 2 年記憶體產業波動幅度大，無論客戶端或供應鏈，都已練就敏捷應變能力，即便去年面臨長短料問題，仍可滿足相當程度的訂單供給。

對於俄烏戰爭對供應鏈的影響，張家騉指出，許多廠商惰性氣體來源並非此區域，或是採用的相對較少，也會尋求替代方案，預期對半導體、記憶體供應鏈的影響微乎其微。

宇瞻近年來積極布局工業物聯、智慧照護與 AOI 光學檢測三大領域，提供完整解決方案，如引領未來趨勢的 VR 眼鏡，已研發出可快速檢測小型尺寸面板的自動化整體解決方案，隨著檢測方案轉型需求升溫，預計今年將延續此模式，拓展更多元宇宙與智能光學檢測商機。