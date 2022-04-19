〈台幣〉美元強勢銳不可當 量縮連3貶收29.23元

台北股匯今 (19) 日走勢脫鉤，台股反彈近百點，外資轉為買超，但新台幣兌美元匯率連續第 3 天走貶，午盤後又湧現美元買盤，匯價最低來到 29.244 元，終場貶值 4.4 分，收在 29.23 元，盤中、收盤續寫逾一年半新低紀錄，台北及元太外匯市場量能萎縮，合計僅 13.145 億美元。

國際美元連日走強，美元指數周一攀兩年高點，直逼 101 關卡，使得亞幣普遍走低，由於美國 10 年期公債殖利率高達 2.884%，吸引台灣本土資金流出，外資也偏匯出，新台幣匯率今天最低來到 29.244 元，貶值 5.8 分，為 2020 年 9 月下旬以來最低點。

儘管新台幣貶值有利出口商，但勢必擴大輸入型通膨壓力，導致 CPI 上升，因此，央行近日緊盯匯價，適時調節避免匯市失序，今天尾盤貶幅同樣略為收斂，以 29.23 元作收，貶值 4.4 分，台北外匯市場成交金額萎縮至 8.58 億美元，元太外匯市場成交金額 4.565 億美元。

台股方面，電子族群回神反彈，加上航運股助攻，加權指數一度勁揚逾 200 點，一口氣站上萬七、17100 點，可惜多頭沒能延續，終場漲勢收斂，上漲 94 點，收在 16993 點，5 日線得而復失。三大法人同站買方，外資終止連 3 賣，轉為買超 21.22 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.06%，日圓重挫 1.12%，盤中觸及 128 日圓，新加坡幣、韓元分別貶 0.26%、0.2%，新台幣貶 0.15%，人民幣貶 0.11%，歐元則升值 0.09%。