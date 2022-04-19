〈台幣〉股匯不同調 續貶下探29.225元 改寫逾一年半新低

台北股匯市今 (19) 日表現不同調，台股早盤強彈逾 200 點，重返萬七大關，但國際美元連日走強，使得新台幣匯率續疲，再度失守 29.2 元關卡，一度貶至 29.225 元，貶值 3.9 分，續創逾一年半新低。

台股方面，受費城半導體指數漲近 2% 激勵，電子族群回神，台積電領漲逾 1%，聯發科、聯電、國巨、大立光等也展開反攻，加上航運股助攻，推升加權指數上漲逾 200 點，一度站上 17100 點及 5 日線。

受外資匯出影響，新台幣匯率昨天摜破 29.2 元，不過，央行緊盯匯價、適時介入調節，使得新台幣尾盤貶幅收斂，強勢收在 29.186 元，今天一開盤隨即湧現美元買盤，匯價最低來到 29.225 元，觀察下午外資是否又會進一步匯出。

觀察主要貨幣兌美元表現，日圓今天早盤貶值 0.42%，人民幣貶 0.13%，新加坡幣與新台幣約貶 0.1-0.12%，韓元則小幅走貶，亞幣仍偏弱勢。

美國聯準會 (Fed) 多位官員輪番高唱鷹調，投資人持續為多次升息 2 碼做準備，使得美國 10 年期公債殖利率周一觸及三年新高，達 2.884%，美元指數站穩 100 大關，並逼近 101，登上兩年高點。