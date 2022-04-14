〈商品報價〉美春播狀況不佳 玉米期貨觸及10年新高

因擔心全球糧食供應收緊、俄烏危機及美國平原乾旱，芝加哥三大農產品期貨周三 (12 日) 全面收漲，其中玉米盤中觸及 10 年新高、小麥也升至 3 周以來高點。

芝加哥 5 月合約玉米期貨 (CCON) 早盤下跌，盤中受美國春播狀況緩慢激勵，反彈升抵 2012 年 9 月以來的新高價 7.8625 美元，最後漲幅收斂收漲 0.9%，報每英斗 7.835 美元。追蹤玉米指數的 Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 揚升 0.76%，報 29.1 美元。

烏克蘭農業部三周表示，受到戰事侵擾農地遭損害，該國 2021/22 年度玉米出口總量可能僅剩 1700 萬噸，低於去年度的 2310 萬噸。

分析師稱，之前多頭趁連假前獲利了結，一度打壓玉米價格，但美國中西部春播緩慢、黑海地區出口持續受戰事干擾，加上美國生物燃料需求提升，提振了玉米價格反彈。

芝加哥 5 月合約小麥期貨 (WCON) 上漲 0.8%，報每英斗 1113.5 美元，盤中一度達到 3 月 23 日以來的最高價 11.2525 美元。Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上揚 0.45%，報 11.07 美元。

路透社報導，小麥的出口見到回升，埃及購買了 35 萬噸小麥、阿爾及利亞也訂購了 12 萬噸小麥粉。分析師稱，市場關注重心回歸基本面，包括俄烏衝突及美國平原乾旱，因此獲利了結賣壓未持續太久。

芝加哥 5 月合約黃豆期貨 (SCON) 收漲 0.3%，報每英斗 16.76 美元。Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 攀升 0.07% 至 28.28 美元。

中國黃豆需求放緩的消息一度使黃豆價格下跌。中國海關總署最新數據顯示，3 月黃豆進口量年減 18%，主因是巴西黃豆收穫及出口延遲。不過隨著豆油及國際原油價格走揚，凸顯黃豆作為原物料的重要性，盤中黃豆止跌穩步攀揚。