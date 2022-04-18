實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 迄 04/18 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 扣款日 申購筆數 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6807 峰源-KY 04/19 第一上市 04/13-04/15 1720 40.00 40.00 永豐金 01 04/18 27662 6735 美達科技 04/25 初上櫃 04/19-04/21 848 83.00 83.00 群益金鼎 01 6721 信實 04/25 初上櫃 04/19-04/21 600 58.00 58.00 第一金 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，1併繳存。