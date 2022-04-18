台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購            迄 04/18
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數    扣款日  申購筆數
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6807   峰源-KY     04/19  第一上市    04/13-04/15      1720   40.00     40.00  永豐金     01     04/18     27662
6735   美達科技    04/25  初上櫃      04/19-04/21       848   83.00     83.00  群益金鼎   01
6721   信實        04/25  初上櫃      04/19-04/21       600   58.00     58.00  第一金     01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，1併繳存。

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