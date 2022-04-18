1.3萬人實施無薪假 航空、汽車零件業接續通報逾百人

勞動部今 (18) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，共計 2167 家、13517 人實施，單周增加 159 家、1319 人，本期增幅較顯著的產業分別為製造業、運輸倉儲與支援服務業，其中，國內某家航空公司通報 300 多人，另有一家汽車零組件業接續通報逾百人。

根據勞動部統計，截至 4 月中旬，全台共有 13517 人實施無薪假，其中，以旅行社為主的支援服務業高達 8009 人，仍為各產業之冠，較前一周增加 372 人。

其次為運輸及倉儲業，本期無薪假共計 1412 人實施，單周增加 388 人，勞動部透露，國內有家航空公司接續實施 300 多人，使得人數大幅增加。

此外，製造業無薪假也較前一周顯著增加，從 797 人增加至 1156 人，單周增加 359 人，其中，金屬機電工業激增至 448 人，超過民生工業 445 人，資訊電子工業也有 175 人實施。

勞動部指出，有一家汽車零組件業者接續實施 100 多人，資訊電子工業同步增加 78 人，其中一家業者實施 60 多人，主要因火災而實施無薪假。

隨著本土疫情蔓延，指揮中心日前公布 4 月 22 日起，要完成三劑疫苗接種，才能參加進香團、旅行團、健身房等，引爆退團潮，業者營運雪上加霜，不過，支援服務業無薪假多維持 8000、9000 人規模，並無明顯變化，暑假是否能進一步鬆綁邊境管制仍待觀察。