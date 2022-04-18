輕症解隔離鬆綁 本周討論追打第4劑疫苗

國內今 (18) 日新增 1390 例本土個案，為連續 4 天突破千例，今年輕症人數累計超過萬人，疫情指揮中心公布新制，居家照護確診者發病日達 10 天，研判不再具傳染力，無須採檢即可解除隔離治療；對於追加第 4 劑疫苗規劃，陳時中表示，目前量能已有，施打時序待本周 ACIP 委員會初步討論。

國內今天新增 1390 例本土病例，715 例為無症狀感染，其中增加中症個案為一名 60 多歲男性，有慢性神經系統病史，已完整接種 3 劑疫苗，目前使用瑞德西韋治療中，病況穩定。

根據指揮中心統計，今年 1 月 1 日至 4 月 17 日本土病例共計 1 萬 155 例，其中 1 萬 108 人為輕症或無症狀者，占比達 99.54%；中症個案共 44 人，占比 0.43%；重症共有 3 例，其中 2 例死亡，占比 0.03%。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 已審查通過兒童疫苗，將會盡快安排校園施打，不過，陳時中表示，並非強制 6 至 11 歲兒童施打，政府有責任說明利弊得失，協助家長判斷，接種還是要有家長同意書。

至於成人追加施打第 4 劑疫苗方面，陳時中說，疫苗量已有，但施打時序將在本周由 ACIP 委員會初步討論。此外，陳時中提及，居家隔離時間有可能縮短，但確切時程還不一定，僅表示要一步一步地來。

指揮中心也修訂無症狀、輕症 COVID-19 確診者解除隔離治療條件，無症狀或症狀緩解，只要符合以下任一條件，即可解除隔離治療，並進行 7 天自主健康管理。

條件一為距發病 / 採檢日第 4 天內，追蹤 2 次快篩或 PCR 陰性 / Ct 值大於 30；條件二為距發病 / 採檢日第 5 至 9 天內，追蹤一次快篩或 PCR 陰性 / Ct 值大於 30；條件三為距發病 / 採檢日達 10 天，無須採檢就可解除隔離治療。