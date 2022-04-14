一定要是行人警示音 特斯拉再度發出召回令 涉及59.5萬輛

特斯拉 (TSLA-US) 將在美國召回近 59.5 萬輛電動車，其中大部分是第二次召回，因為車上的「Boombox」功能經過外部揚聲器播放其他聲音，而非行人警示噪音。

這家電動車公司在政府文件中表示，新的召回令將取消車主以低速「召喚」車輛時的「Boombox」功能。在 2 月的首次召回令中，如果車輛在行駛中、空檔或倒車狀態，也將取消「Boombox」功能。

兩次召回都將通過線上軟體更新完成。

根據美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 周四 (14 日) 發布的文件，新的召回涵蓋某些 2020 年至 2022 年的 Model Y、X 和 S 以及 2017 年至 2022 年的 Model 3。

「Boombox」允許駕駛人在車輛行駛時播放預設或自定義的聲音，這違反了聯邦安全標準。美國聯邦安全標準規定，由於電動車在行駛時幾乎不會發出聲音，因此要求電動車必須發出行人警告噪音。

2 月的召回是在安全機構對該問題展開調查之後展開的。

NHTSA 表示，2010 年，國會要求電動和混合動力車發出行人警告噪音。法律要求代理規則阻止製造商允許汽車製造商或經銷商以外的任何人修改行人警報聲音，

NHTSA 同樣在周四發布另一份召回文件，特斯拉將召回 2021 年和 2022 年的 7000 多輛 Model X SUV，因為當車窗降下時，側簾式安全氣囊可能無法如預期作用。

特斯拉訂 6 月初通知車主前往服務中心，更換左右前排側氣囊。這個問題在特斯拉在測試中發現的。