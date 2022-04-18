中國Q1經濟成長加速至4.8% 尚未完全顯現封城衝擊

中國第 1 季經濟成長加速至 4.8%，但最新數據仍未完全顯現封城對經濟的衝擊。專家認為，「經濟底」可能會出現在第 2 季，且經濟將在第 3 季大幅回升。

國家統計局周一（18 日）表示，首季國內生產毛額（GDP）為人民幣 27.0178 兆元，較去年同期躍增 4.8%，不僅優於去年第 4 季的 4%，也大於經濟學家原估的 4.2%。

統計局說，整體而言，上季經濟延續恢復發展趨勢，在合理區間運行，但國內外環境不確定性增加，經濟面臨較多挑戰，下階段仍要堅持「穩字當頭」、穩中求進，著力穩定宏觀經濟大盤。

然而，最新 GDP 數據可能仍未完全顯現防疫封控措施對經濟造成的傷害。中國在 3 月底加強防疫，擁有 2,500 萬人口的金融和貿易中心上海，開始分階段封城。此後，蘇州、鄭州部分地區也採取更嚴格防控措施，迫使 iPhone 組裝大廠和碩等製造商停工。

中原銀行首席經濟學家王軍說，疫情對經濟的衝擊，將在第 2 季顯現，而衝擊程度取決於全國疫情防控情況。新一輪疫情多點散發，且集中在經濟最發達的長三角和珠三角，導致各地政府防控壓力急劇升高。

中國社會科學院財經戰略研究院副院長楊志勇則表示，在頭兩月數據支撐下，上季經濟保持在合理區間，但 3 月以來不確定性因素增加，提高經濟「爬坡過坎」的難度。

與去年第 4 季相比，上季經濟成長率放緩至 1.3%，顯示成長動能減弱。3 月全國城鎮調查失業率為 5.8%，較上月上升 0.3 個百分點，也衝上 2020 年 3 月以來最高峰。

與此同時，3 月社會消費品零售總額（零售銷售）較去年同期下降 3.5%，為 2020 年 7 月以來首次下滑，且降幅大於經濟學家預期。

由於疫情仍未看見結束跡象，且中國國家主席習近平堅持「動態清零」政策，經濟學家說，北京恐怕難以實現今年的經濟成長目標。經濟學家普遍認為，今年中國 GDP 成長率將減緩至 5%，而北京提出的成長目標是約 5.5%。