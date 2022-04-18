〈上海封城〉上海首度通報死亡病例 今起封控區每天一次核酸檢測

上海市政府通報周日（17 日）三人死亡，為這輪疫情爆發以來首度通報病故案例，且上海宣布，周一起封控區每天進行一次核酸檢測。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝周一表示，周日新增死亡病例 3 例，均為高齡者，年齡介於 89-91 歲，罹患糖尿病、高血壓等慢性病，均未接種新冠疫苗。

上次中國政府通報死亡病例是在 3 月中旬，當時吉林省有兩人病逝，為一年多來官方首度通報病故病例。

上海市衛健委主任鄔驚雷周日說，上海 60 歲以上人口中，360 萬人完整接種疫苗，接種率只有 62%，打加強劑的比率更只有 38%。他說：「Omicron 變異株對沒有接種過疫苗的老年人的危害仍然很大。」

上海市政府並表示，周一起至周四，對封控區所有人員每天進行一次核酸篩檢。4 月 15 日前五天內有陽性感染者的樓棟（宅），上門採檢；五天內未出現陽性感染者的樓棟（宅），錯峰下樓採檢。

政府說，對管控區內所有人員，18 日、19 日、21 日各進行一次抗原檢測；20 日進行一次核酸檢測，錯峰下樓採檢。對防範區內所有人員，七天進行兩次抗原檢測。

路透報導，知情人士透露，上海市官方已設下 4 月 20 日前實現新冠病毒「不在隔離區以外傳播」的目標，即所謂的「社會面清零」，並已向上海市各級黨委幹部及學校等組織傳達。

中國國務院副總理孫春蘭 4 月 16 日至 17 日視察上海，強調要堅持「動態清零」總方針，拿出決戰勁頭，以快制快，儘快實現「社會面清零」。