昆山防控變招 什麼是「分區分類差異化靜默管理」？

台商重鎮昆山周二（12 日）表示，決定將靜默期延長七天，且防控策略從「全域靜默」調整為「分區分類差異化靜默管理」。

微信公眾號「昆山發布」在周二晚間發布的消息顯示，昆山市新冠肺炎疫情聯防聯控指揮部表示，根據風險程度和陽性感染者的分布情況，將昆山全域劃分為封控區、管控區、靜態管理區及其他區域。

昆山市政府在封控區實施「區域封閉、足不出戶、服務上門」防控措施，在管控區實施「人不出區、嚴禁聚集、錯峰取物」防控措施。

政府將近期陽性感染者較多的昆山開發區、花橋經濟開發區全域範圍，以及昆山高新區和陸家鎮部分區域，劃為靜態管理區，繼續實施七天靜默管理，時間為 4 月 12 日 24 時至 4 月 19 日 24 時，所有村、小區實行封閉式管理，所有市民非必要不出門。

昆山決定將靜默期延長七天。(圖: 昆山發布)

政府已制定核酸檢測計畫，繼續在封控區、管控區及靜態管理區實行「每日一檢」，在未出現陽性感染者的區、鎮實施「七天兩檢」。

昆山市政府把「連續七天以上未發現陽性感染者」列為重要標準，在昆山全市創建「無疫鄉鎮」，在靜態管理區以外的區域創建「無疫小區」、「無疫村」。在這些疫情穩定的區域，居民可有序恢復生活秩序，但不能跨區域流動。

昆山周一無新增本土有症狀確診病例，新增本土無症狀感染者 7 例。3 月 10 日至 4 月 11 日，昆山累計通報本土有症狀確診病例 3 例，無症狀感染者 183 例。