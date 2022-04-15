堅持不上市的華為缺錢了？今年來已融資630億元

華為發債並不意味著缺錢，但從財務數據可看出，目前華為的確需要更多資金補充。

4 月 13 日，上海清算所官網的訊息顯示，華為擬發行人民幣 30 億元、期限為 180 天的超短期融資券，發行日為 4 月 13 日 - 4 月 14 日，繳款日為 4 月 15 日，將於 4 月 18 日上市流通，10 月 12 日兌付，到期一次還本付息。

界面新聞報導，據不完全統計，這是華為今年來第五次融資活動。此前華為已融資逾 140 億元（新台幣 630 億元），總額高於往年，包括年初發行的三期中期票據和上月發行的第一期超短期融資券。

企業通常在自有資金不能滿足自身資金需求時，就需要向外部籌資，但在華為堅持不上市的情況下，發債等方式成為華為重要籌資管道。

隨著各項業務規模不斷擴大，華為的營業成本與研發支出也隨之成長，2019 至 2021 年，合併經營活動現金支出分別為 7,782.38 億元、9,393.46 億元及 1.019805 兆元，研發支出分別為 1,014.75 億元、1,314.66 億元及 1,419.51 億元。

華為的年報顯示，去年由於投資活動現金流量大增，現金支出也大幅提升。截至 2021 年年末，帳面餘額為 1,284 億元，2020 年末的餘額為 1,730 億元。去年全年現金及約當現金淨減少 400 億元。

華為創始人任正非曾表示，公司資管部門人員曾對他說，華為必須在公司情況最好的時候發債，一是增強社會對華為的了解和信任，華為不能到困難時才發債；二是發債成本低；三是過去華為主要在西方國家融資，現在改在中國融資。

除了發債以外，員工內部認購股票也是華為籌資重要管道之一。公開訊息顯示，華為投資控股的股東為華為投資控股公司工會委員會（持股比重為 99.25%）和任正非（持股 0.75%）。截至去年底，華為擁有 19.5 萬名員工，員工持股比率為 67.4%。

就在本月初，華為剛剛宣布去年員工分紅，股利總額約 614 億元。