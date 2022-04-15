經濟學家跌破眼鏡 中國央行未調降MLF利率

中國國務院周三（13 日）定調要「適時運用降準等貨幣政策工具」後，中國人民銀行周五並未調降中期借貸便利政策利率（MLF），也未釋出更多流動性，讓經濟學家跌破眼鏡。

上海證券報報導，人行周五表示，展開人民幣 1,500 億元 1 年期 MLF 操作和 100 億元 7 天期逆回購操作，中標利率分別為 2.85%、2.10%，政策利率維持不變。周五有 1,500 億元 MLF 及 100 億元逆回購到期。

彭博調查結果顯示，在 22 位受訪經濟學家中，16 人原估人行將調降 1 年期 MLF 利率，其中 12 人預料降 10 個基點至 2.75%，4 人預估下調 5 個基點。

人行未調整 MLF 利率。(圖: 中國人民銀行)

人行公布最新 MLF 利率利率後，中國 10 年期公債殖利率周五盤中上升 2 個基點至 2.77%，離岸人民幣匯價維持在人民幣 6.3907 兌 1 美元的水準，滬深 300 指數早盤跌 0.8%。

人行已連續三個月未調整 MLF 利率。今年 1 月，央行下調 MLF 與公開市場逆回購操作兩大政策利率，均調降 10 個基點。

國務院總理李克強周三主持國務院常務會議（國常會），表示要鼓勵撥備水準較高的大型銀行，有序降低撥備率（備抵呆帳覆蓋率），要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步增強金融體系對實體經濟的支持力道。

中信證券首席經濟學家明明說，「歷史上來看，降準和降息很少同時出現」，且去年以來，央行一直在下調政策利率，政府並提出多種政策，力圖「穩成長」，這需要一個觀察期，且下月美國聯準會（Fed）可能會縮表。