台灣單日確診破千例 兒童疫苗審查可望先開放莫德納

國內本土 COVID-19 確診突破千例，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (15) 日表示，累計超過百萬例也不是完全不可能，目前就是要確實做好減災，包括疫苗接種、藥物整備、重症分流等；兒童疫苗方面，食藥署預計 17 日召開專家會議審查，5 至 11 歲的孩童有望先開放接種莫德納疫苗。

國內今天新增 1209 例本土個案，陳時中表示，本來是北北基桃為高風險區，現在高雄市、花蓮縣也列入，病例數快速增加中，在輕症居家照護的部分，目前除新北已啟動外，高雄今天也來申請，花蓮在整備中，會盡快讓這兩個地方都啟動。

外界關注，國內確診數激增，月底是否有可能累計突破百萬例，陳時中坦言，並非不可能，但重點已經不是在控制規模，而在於減災，包括疫苗接種、藥物整備、重症分流等，要把減災做好，篩檢量能也是準備的一環。

陳時中說明，確診數變多也不要犧牲太多正常生活，未來接種疫苗的要求只會越來越強，以前非 Omicron 變異株的時候還能控制疫情，但現在 Omicron 的特色是輕症，因此，做好疫苗涵蓋率與藥物整備相當重要。

陳時中同時宣布強化第三劑 COVID-19 疫苗接種規定，未來公費疫苗第 1、2、3、7 類對象以及矯正機關、殯葬場所及 24 類場域的工作人員，自 4 月 22 日起須完成第 3 劑疫苗接種，會接觸不特定人士或無法持續有效保持社交距離活動如遶境、旅行團等，也希望打滿 3 劑疫苗。

此外，國內目前尚無可供 5 歲到 11 歲兒童接種的疫苗，令父母擔心，陳時中表示，食藥署預計 17 日召開專家會議，討論是否開放兒童疫苗，下周疾管署也會召集專家會議討論是否實際開放兒童施打，若順利通過，會請學校調查意願並分配疫苗，莫德納疫苗較有機會先開放。

