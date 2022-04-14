苗豐強接掌工總 籲打造台灣成為亞太營運中心

工總今 (14) 日召開會員代表大會，由新任理事長苗豐強首度主持，苗豐強對今後台灣經濟、產業發展提出五點建議，包括面對通膨時代已來臨的事實、重新打造台灣成亞太營運中心等。

苗豐強致詞時表示，過去一個月，工總在內部溝通上有些紛擾，對於王文淵請辭理事長的決定，感到遺憾與惋惜，而接下理事長一職，戒慎恐懼，尤其面臨日益複雜的國際情勢與外部環境，產業與政府應該集思廣益，解決投資與經營面臨的問題。

苗豐強提出五點建議，第一，面對通膨時代已確定來臨的事實，即使俄烏戰爭結束，制裁也不會立刻結束，物價將大幅上漲，產業正式邁入「高成本時代」，各產業須提升生產效率，製造產能自動化，並積極推動數位轉型，提升競爭力，以應對未來多變的大環境。

第二，政府與民間企業須相互體諒、合作，共同解決產業面臨的五缺困境；第三，持續強化供應鏈靱性，這幾年來，歐美有意建立本土供應鏈，其實有相當大難度，亞洲供應鏈 40、50 年前就開始一步步建立，短期內仍難以取代，但在地緣政治風險日益升高下，台灣應謹慎因應，確保在供應鏈的優勢。

第四為重新打造成亞太營運中心，苗豐強表示，製造、技術、金融、及供應鏈的垂直整合及水平整合均已形成，若能在策略上、執行上，再強化政府南向政策的推動層面、簽訂區域 FTA、及法律 / 稅制 / 移民政策的鬆綁等，成為亞太營運中心的目標會更快達成。

第五則是 ESG 與循環經濟，工總最大資產是具有 157 個産業公會，產業若有好的大數據應用，可以提供給政府最合宜的方向策略，使政策能接地氣，更符合社會期待與需求。

