2月製造業景氣燈號連5綠 廠商對未來半年景氣看法樂觀

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 2 月製造業景氣信號值，較上月增加 0.92 分至 15.16 分，燈號連 5 個月亮綠燈。

台經院指出，製造業仍受惠於全球經濟復甦態勢，2 月進出口、外銷訂單和生產等指數年增率續呈雙位數成長，推升需求、原物料投入等面向指標表現，使多數製造業廠商對未來半年景氣維持樂觀看法。

不過，台股 2 月下半月受到外資因烏俄戰爭大幅賣超，導致加權指數呈現先漲後跌，影響經營環境面指標表現。

就各主要組成項目觀察，有 2 個項目分數增加、2 項減少、1 項持平，以原物料投入面增加 1.17 分幅度最大，其次為需求面增加 0.39 分，經營環境面和售價面分別減少 0.59 分、0.06 分，成本面分數則持平。

從不同燈號的消長來看，呈現藍燈比重由 1 月的 6.53% 增加至 2 月的 7.54%，黃藍燈由 28.61% 減至 18.98%，綠燈由 34.72% 減至 23.75%，黃紅燈由 27.58% 增至 39.40%，紅燈由 2.56% 增加至 10.34%。

其中，亮紅燈的產業有紙漿、紙及紙製品，石油及煤製品；至於部分產業仍亮藍燈，包括食品類中的製粉業、酒業、塑膠、工業專業機械、機械零件及修配等。